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    إصابة 296 شخص بكورونا في جورجيا خلال يوم

    ٢٦.٠٩.٢٠٢٠ [١٥‎:١٢]

    تبيليسي، 26 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)

    ازدادت حالات الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في جورجيا بواقع 296 حالة إصابة أخرى خلال مدة 24 ساعة أخيرة ليصل عدد المصابين بالعدوى الى 4960 شخص.

    قالت حكومة جورجيا في بيان نشرته على موقع خاص منشأ بصدد عدوى فيروس كورونا المستجد على العنوان stopcov.ge إن 27 مصابا من الوباء توفي في جميع انحاء البلد.

    AZERTAG.AZ :إصابة 296 شخص بكورونا في جورجيا خلال يوم
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