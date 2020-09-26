حوالي 46 ألف إصابة بكورونا في قيرغيزستان

بشكيك، 26 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)

ارتفعت حالات الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في قيرغيزستان إلى 158 شخص خلال الساعات الـ24 الماضية، ليصل عدد المصابين الاجمالي الى 46 الفا و90 شخصا حتى الآن.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وزارة الصحة القيرغيزية أن عدد المصابين من بين موظفي المؤسسات الطبية بلغ 3 آلاف و234 موظف.

في الوقت الحاضر، يتم علاج 1619 شخص في مستشفيات البلاد.

خلال الوباء، تم تسجيل 1063 حالة وفاة بسبب فيروس كورونا بين النساء الحوامل.

ارتفعت عدد المتعافين من مرض كوفيد 19 بواقع 155 شخص خلال الساعات الـ24 الماضية، ليصل العدد الإجمالي بالعدوى الى 42 ألفا و302 شخص.