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    حوالي 77 ألف اصابة بكوفيد 19 في بيلاروس

    ٢٦.٠٩.٢٠٢٠ [١٧:٠٧]

    مينسك، 26 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)

    أصيب 77 ألفا و289 شخص بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في بيلاروس.

    أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن وزارة الصحة البيلاروسية ان 74 ألفا و46 مصابا منهم تعافوا بالعلاج وتوفي 813 مصاب.

    AZERTAG.AZ :حوالي 77 ألف اصابة بكوفيد 19 في بيلاروس
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