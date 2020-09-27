باكو، 27 سبتمبر، أذرتاج قام الجيش الاذربيجاني بتحرير العديد من القرى والمناطق الاستراتيجية من وطأة الاحتلال نتيجة عملياته العسكرية. أفادت وكالة أذرتاج ان هذه الكلمات قالها المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الاذربيجاني العقيد آنار ايوازوف. اعلن ايوازوف ان الجيش الاذربيجاني حرَّر قرى قاراخانبايلي وشرونج وهوراديز القرية ويوخاري عبد الرحمانلي وبويوك مرجانلي في اتجاه فضولي – جبرائل. الى جانب ذلك، تم تدمير مواقع ارمينية في اتجاه جبل موروفداغ وتم السيطرة على مرتفعات استراتيجية.

AZERTAG.AZ : وزارة الدفاع: الجيش الاذربيجاني يحرِّر عدد من القرى من وطأة الاحتلال

© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار

في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده