رئيس تركيا يجري مكالمة هاتفية بنظيره الاذربيجاني

باكو، 27 سبتمبر، أذرتاج

أجرى رئيس جمهورية تركيا رجب طيب اردوغان مكالمة هاتفية اليوم برئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف.

نقل رئيس تركيا مواساته الى نظيره الاذربيجاني والشعب الاذربيجاني في مقتل السكان المدنيين والعسكريين الاذربيجانيين نتيجة الاستفزاز العسكري الذي قامت به أرمينيا اليوم سائلا الله عز وجل ان يتغمدهم بواسع رحمته. اكد رجب طيب اردوغان ان تركيا تقف الى جانب أذربيجان اليوم كما كان في السابق.

اعرب الرئيس إلهام علييف عن شكره على المواساة والتعزية وأشاد بالدعم الدائم الذي يبديه رئيس تركيا في تسوية النزاع القائم بين أرمينيا وأذربيجان قراباغ الجبلية.

وقدم الرئيس إلهام علييف معلومات عن آخر تطورات الأوضاع الناتجة عن الاستفزاز العسكري الذي قامت به أرمينيا اليوم ضد أذربيجان في خط الجبهة.

اعرب رئيسا الدولتين عن يقينهما من مواصلة تطور العلاقات بين أذربيجان وتركيا الصديقتين والشقيقتين بنجاح فيما بعد أيضا.