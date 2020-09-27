وزارة الخارجية الفرنسية تدلي ببيان حول تطورات قراباغ الجبلي المحتل

باريس، 27 سبتمبر، أذرتاج

ادلت وزارة الخارجية الفرنسية ببيان حول اعادة تصاعد حدة التوتر في قراباغ الجبلي.

أفادت أذرتاج أن فرنسا تبلغ قلقها في البيان بتصاعد حدة التوتر داعية لوقف العمليات العسكرية فورا. واعربت عن قلقها بخسائر في الارواح بين المسالمين العزل.

وقالت إن "فرنسا بكونها مندوبة مشاركة في رئاسة مجموعة منسك التابعة لمنظمة الامن والتعاون في اوروبا متمسكة بالتزامها للتوصل الى حل مستدام عن طريق المحادثات وفقا للقانون الدولي لنزاع قراباغ الجبلي مع شريكتيها الروسية والامريكية."

اقالاروفا مراسلة أذرتاج