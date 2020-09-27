وزارة الدفاع تنشر مقطع فيديو عن المعارك
AzerTAg.az
٢٧.٠٩.٢٠٢٠ [١٥:٥٠]
باكو، 27 سبتمبر، أذرتاج
نشرت وزارة الدفاع الأذربيجانية مقطع فيديو عن سير العمليات العسكرية لردع هجوم العدو وتحرير الأراضي الأذربيجانية. تقدم أذرتاج رابط الفيديو
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