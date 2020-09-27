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    سياسة


    وزارة الدفاع تنشر مقطع فيديو عن المعارك

    ٢٧.٠٩.٢٠٢٠ [١٥‎:٥‎٠]

     باكو، 27 سبتمبر، أذرتاج

    نشرت وزارة الدفاع الأذربيجانية مقطع فيديو عن سير العمليات العسكرية لردع هجوم العدو وتحرير الأراضي الأذربيجانية. تقدم أذرتاج رابط الفيديو

    https://video.azertag.az/video/102653  

    AZERTAG.AZ :وزارة الدفاع تنشر مقطع فيديو عن المعارك
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