الرئيس إلهام علييف: قلت في منصة منظمة الأمم المتحدة انه يجب وقف أرمينيا التي تستعد لحرب جديد وسيتم وقفها

باكو، 27 سبتمبر، أذرتاج

مؤخرا اتخذ قرار عن نقل برلمان ما يسمى "جمهورية قراباغ الجبلية" المزعومة الى المدينة الأذربيجانية القديمة شوشا. هذا استفزاز جديد. اعلن رئيس وزراء أرمينيا مؤخرا ان أرمينيا ستنشئ وحدات متطوعة تضم عشرات آلاف انسان. ما الهدف من هذا؟ ضد أي طرف ستحارب؟ كانت هذا مرحلة استعداد للاستفزاز التخريبي اليوم ضد أذربيجان. سبق لي وقلت مرارا، كذلك من منصة منظمة الأمم المتحدة ان أرمينيا تستعد لحرب جديدة. يجب وقف أرمينيا وسيتم وقفها.

أفادت وكالة أذرتاج ان هذه الكلمات قالها الرئيس الاذربيجاني القائد العام الأعلى للقوات المسلحة لأذربيجان في نداء توجه به الى الشعب.

كما جاء في النداء: "أرمينيا تنفذ سياسة التوطين غير القانوني في الأراضي الأذربيجانية المحتلة. تم توطين عدة عائلات من أرمن لبنان مؤخرا في قراباغ الجبلية، بما فيها في المدينة الأذربيجانية القديمة شوشا. وهذا جريمة حرب وتتناقض مع اتفاقية جنيف. وأرمينيا مسئولة عن هذه الجريمة. وهذا استفزاز جديد ضدنا. إن عملية التوطين في الأراضي المحتلة تعتبر جريمة. تنفذ أرمينيا هذه السياسة منذ وقت طويل. والأمر هو ان عدد سكان أرمينيا ينخفض نتيجة الوضع الاقتصادي والسياسي والاجتماعي الشاق في أرمينيا. تعاني أرمينيا من الازمة الديمغرافية. ولا تملك موارد بشرية لتوطينها في الأراضي المحتلة. لذلك تعول على الأرمن القاطنين في الخارج. وتستمر هذه السياسة حاليا".