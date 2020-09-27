مساعد الرئيس: ارمينيا تنشر معلومات مستفزة ومضللة من خلال شبكات التواصل الاجتماعي

باكو، 27 سبتمبر، أذرتاج

اكد حكمت حاجييف أن ارمينيا تنشر معلومات مستفزة ومضللة عن طريق شبكات التواصل الاجتماعي فلذلك فرضت قيود على شبكات الانترنت في البلد.

أفادت أذرتاج عن حاجييف مساعد الرئيس الاذربيجاني مدير قسم شؤون السياسة الخارجية بالديوان الرئاسي قوله إن الارمن ينشرون مقاطع فيديو تخص في الفترات ماضية جدا وما تعكس تلك المعلومات عن الحقيقة طبعا.

واوصى الاهالي والمواطنين بعدم الاعتماد على مثل هذه المعلومات المضللة وبمتابعة أنباء رسمية.