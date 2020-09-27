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    سياسة


    الدفاع الاذربيجاني اقترح لقيادة حامية عسكرية ارمينية بالاستسلام قبل تدميرها بالكامل

    ٢٧.٠٩.٢٠٢٠ [١٧:٣٦]

    باكو، 27 سبتمبر، أذرتاج

    قالت وزارة الدفاع إن القيادة العسكرية الاذربيجانية اقترحت قيادة حامية عسكرية ارمينية مرابطة في منطقة سكنية أغدره تابعة لقوات الاحتلال الارميني بعدم المقاومة ووضع الاسلحة والاستسلام قبل تدميرها بالكامل وخفض خسائر قتالية لها.

    أفادت أذرتاج عن بيان وزارة الدفاع أن الاقتراح تضمن كذلك الاعلان عن أن الاسراء العسكريين والرهائن المدنيين سيلقون معاملة تنطبق تماما مع مطالب اتفاقية جنيف وسائر معايير القانون الدولي مع الانذار الاخير أن الدفاع الاذربيجاني سيدمر الحامية العسكرية مع تحييد افرادها المجندين بالكامل في حال قيامها بالمقاومة.

    AZERTAG.AZ :الدفاع الاذربيجاني اقترح لقيادة حامية عسكرية ارمينية بالاستسلام قبل تدميرها بالكامل
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