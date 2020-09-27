أكثر من 500 منظمة غير حكومية في أذربيجان تناشد المنظمات الدولية

باكو، 27 سبتمبر، أذرتاج

ناشدت المنظمات غير الحكومية الأذربيجانية منظمة الأمم المتحدة ومنظمة الامن والتعاون الأوروبي والجمعية البرلمانية لمنظمة الامن والتعاون الأوروبي والمجلس الأوروبي والجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا والناتو والجمعية البرلمانية للناتو والمفوضية الأوروبية والبرلمان الأوروبي ومنظمة التعاون الأوروبي والجمعية البرلمانية للعالم التركي وغيرها من المنظمات الدولية بشأن العدوان العسكري والهجوم المسلح الذي قامت به القوات المسلحة لأرمينيا.

أفادت وكالة أذرتاج ان المناشدة تتطرق الى الاستفزاز العسكري الأخير الذي قامت به أرمينيا في فجر هذا اليوم بقصف المناطق السكنية والمواقع العسكرية للقوات المسلحة لأرمينيا.

أحاطت المناشدة المجتمع الدولي علما بما يجري من احداث في الأراضي الأذربيجانية المحتلة على يدي القوات المسلحة لأرمينيا.

ناشدت المنظمات غير الحكومية الأذربيجانية تلك المنظمات الدولية لاستنكار العدوان العسكري الأرميني واتخاذ خطوات مؤثرة لوقف خطط أرمينيا لاحتلال أراضي أذربيجان.

قال المناشدون ان المجتمع الدولي وأيضا المنظمات الدولية تتحمل مسئولية عن عدم تنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس الامن لمنظمة الأمم المتحدة و انتهاك أرمينيا قواعد القانون الدولي ومبادئه.