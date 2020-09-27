النيابة العامة: مقتل 5 اعضاء من الاسرة الواحدة بمحافظة نفطالان جراء قصف مدفعي لقوات الاحتلال الارميني

باكو، 27 سبتمبر، أذرتاج

استهدفت قوات الاحتلال الارميني منذ صباح 27 سبتمبر اليوم استمرارا لاعمال قيادة ارمينيا العسكرية السياسية الاحتلالية المستفزة بانتهاك التزاماتها المتعهدة بها ضمن اتفاقية جنيف الاراضي التي يقيم بها السكان المسالمين الاذربيجانية بما فيه الجرائم المختلفة المرتكبة ضد الاهالي المدنيين.

أفادت أذرتاج عن بيان النيابة العامة أن القصف المدفعي المستمر المستهدف من قبل قوات الاحتلال الارميني مسالمين عزل في الاراضي الاذربيجانية المجاورة لخط الجبهة اودى بحياة ساكن قرية قاشالتي بمحافظة نفطالان البروس عيسى قربانوف و4 اعضاء من اسرته.