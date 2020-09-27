باكستان الشقيقة تدين حملات قوات الاحتلال الارميني على المسالمين العزل في أذربيجان

اسلام اباد، 27 سبتمبر، أذرتاج

اصدرت وزارة الخارجية في باكستان بيانا يدين حملات قوات الاحتلال الارميني على المسالمين العزل في أذربيجان واستفزازات عسكرية تالية في اقليم قراباغ الجبلي الاذربيجان.

أفادت أذرتاج عن بيان الخارجية الباكستانية أن باكستان تدين بشدة استهداف قوات الاحتلال الارميني في 27 سبتمبر الاهالي المسالمين بقرى محافظات تارتار واغدام وفضولي وجبرائيل الاذربيجانية وهذا استفزاز تال. هذا تهديد خطير على السلام والامن في جميع المنطقة. باكستان واقفة الى جانب الشعب الاذربيجاني الشقيق وتؤيد بالكامل بوحدة اراضيها وندعم موقف أذربيجان الذي يعتمد على قرارات مجلس الامن الدولي بشأن قراباغ الجبلي.