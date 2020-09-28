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    تحرير مرتفعات حول قرية تاليش المحتلة: سقوط قتلى في صفوف العدو (فيديو)

    ٢٨.٠٩.٢٠٢٠ [١٠:٣٦]

    باكو، 28 سبتمبر، أذرتاج

    يواصل الجيش الأذربيجاني هجومه المعاكس بهدف تعزيز انتصاراته في تحرير أراضيه من وطأة الاحتلال، منطلقا من المرتفعات الاستراتيجية والمواقع المهمة المحررة.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وزارة الدفاع ان الجيش الاذربيجاني قصف بالطيران والصواريخ والمدفعية مواقع نيران العدو. واضطر العدو الى التراجع من مواقعه.

    تم تحرير عدة مرتفعات استراتيجية حول قرية تاليش. تكبد العدو خسائر بشرية كبيرة.

    AZERTAG.AZ :تحرير مرتفعات حول قرية تاليش المحتلة: سقوط قتلى في صفوف العدو (فيديو)
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