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    وزارة الدفاع تحذر العدو مرة أخيرة

    ٢٨.٠٩.٢٠٢٠ [١١:٠٣]

    باكو، 28 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)

    تتعرض مدينة تارتار الأذربيجانية لإطلاق النار الكثيف من قبل الوحدات المسلحة الأرمينية منذ صباح يوم 28 سبتمبر.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع ان قيادة الوزارة تحذر العدو للمرة الأخيرة باتخاذ إجراءات الرد المماثل على العدو.

    AZERTAG.AZ :وزارة الدفاع تحذر العدو مرة أخيرة
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