وزير الخارجية يطلع المفوض السامي للاتحاد الأوروبي على حملات أرمينيا الغدرة

باكو، 28 سبتمبر، أذرتاج

جرت مكالمة هاتفية مساء 27 سبتمبر الامس بين وزير الخارجية الأذربيجاني جيهون بايراموف والمفوض السامي للخارجية والامن للاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل.

أفادت أذرتاج عن بيان الخارجية أن المكالمة الهاتفية جرت بمبادرة الطرف المقابل.

وعبر المفوض السامي للاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل عن قلقه العميق بالتطورات في المنطقة.

واوصل الوزير جيهون بايراموف إلى دقة الجانب المقابل أن القوات المسلحة الأذربيجانية تنفذ عمليات الهجوم المضاد وتدابير الاستجابة ضمن حق الدفاع عن النفس ومراعاة كاملة للقانون الإنساني الدولي من اجل ضمان امن الأهالي المدنيين المقيمين جماعيا على طول خط التماس وللتصدي للحملات العسكرية التالية التي تشنها أرمينيا منذ 27 سبتمبر. وابلغ الوزير أن قوات الاحتلال الأرميني أقدمت على العدوان المسلحة التالي وأن هذه الحملات تابعة للفعاليات المستفزة المستهدفة التي تنفذها أرمينيا في الأشهر الأخيرة. وشدد خاصة على أن المسؤولية عن الظروف المتكونة الراهنة تقع بالكامل على قيادة أرمينيا السياسية العسكرية.

وأشار مسؤول الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل إلى ضرورة خفض التوتر وكذلك اتخاذ الطرفين خطوات مناسبة للتوصل إلى وقف اطلاق النار.

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