مكالمة هاتفية بين وزيري الخارجية الأذربيجاني والإستوني

باكو، 28 سبتمبر، أذرتاج

جرت مكالمة هاتفية بين وزير الخارجية الأذربيجاني جيهون بايراموف ونظيره في استونيا اورماس راينسالو.

أفادت أذرتاج عن بيان الخارجية أن وزير الخارجية في استونيا عبر عن قلقه بالأوضاع المتوترة المستمرة في المنطقة داعيا الطرفين لضبط النفس مع الإشارة إلى ضرورة حل النزاع عبر الحوار.

وبدوره ابلغ الوزير بايراموف أن أرمينيا ارتكبت عمل عدوان تال استمرارا لخطواتها المستفزة الكبيرة في 27 سبتمبر على جميع طول خط الجبهة واتخاذ القوات المسلحة الأذربيجانية تدابير استجابة عن ذلك. ولفت خاصة إلى اهتمام الجانب المقابل أن أرمينيا تستهدف عمدا المسالمين العزل والمنشآت المدنية أطلقت النيران هذه المرة أيضا بانتهاك القانون الإنساني الدولي انتهاكا صارما على الأهالي المسالمين باستخدام الأسلحة المدفعية الثقيلة ما نجم عنه سقوط ضحايا بين السكان المسالمين الأذربيجانيين.

وشدد الوزير بايراموف على أن القوات المسلحة الأذربيجانية تتخذ تدابير الاستجابة عن حملات قوات العدو من اجل ضمان امن الأهالي المسالمين ضمن حدود أذربيجان المعترف بها على المستوى الدولي.

ونوه الوزير بايراموف إلى أن المسؤولية عن نشوب التطورات المتوترة الراهنة تقع بالكامل على قيادة أرمينيا السياسية العسكرية.