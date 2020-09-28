مكالمة هاتفية بين وزير الخارجية الأذربيجاني ونظيره في إيران

باكو، 28 سبتمبر، أذرتاج

جرت مكالمة هاتفية بين وزير الخارجية الأذربيجاني جيهون بايراموف ونظيره في إيران محمد جواد ظريف.

أفادت أذرتاج عن بيان أصدرته وزارة الخارجية أن وزير الخارجية الإيراني أعرب عن قلقه بالتوتر المستمر عند خط الجبهة مشيرا إلى ضرورة ضمان السلام في المنطقة. واكد على أهمية اتخاذ خطوات لازمة من اجل خفض التوتر لافتا إلى أن إيران مستعدة دائما للمساعدة في هذا السياق.

وقدم الوزير بايراموف معلومات مفصلة إلى نظيره في إيران حول ارتكاب أرمينيا عمل الاعتداء الجديد على مواقع الدفاع الأذربيجاني على طول خط المواجهة ابتداء من 27 سبتمبر كاستمرار لفعاليتها التخريبية المستمرة خلال الأشهر الأخيرة واستهدافها المسالمين العزل الاذربيجانيين والمنشآت المدنية مشددا على أن القوات المسلحة الأذربيجانية تتخذ تدابير الاستجابة عن حملات قوات العدو من اجل ضمان امن الأهالي المسالمين ضمن حدود أذربيجان المعترف بها على المستوى الدولي.

ونوه الوزير بايراموف إلى أن المسؤولية عن نشوب التطورات المتوترة الراهنة تقع بالكامل على قيادة أرمينيا السياسية العسكرية.