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    البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم

    ٢٨.٠٩.٢٠٢٠ [١٢:٠٠]

    باكو، 28 سبتمبر، أذرتاج

    نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 28 سبتمبر أيلول.

    أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من يوم 28 سبتمبر اليوم كما يلي:

    العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف

    دولار أمريكي USD 1 1.7

    بيسو أرجنتيني ARS 1 0.0225

    أورو EUR 1 1.9837

    دولار أسترالي AUD 1 1.2016

    روبل بلاروس BYN 1 0.6527

    ريال برازيلي BRL 1 0.3085

    درهم إماراتي AED 1 0.4628

    راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.1004

    كرون دنماركي DKK 1 0.2665

    لاري جورجي GEL 1 0.5132

    روبي هندي INR 1 0.0231

    دولار هونغ كونغ HKD 1 0.2193

    دولار كندا CAD 1 1.2737

    دينار الكويت KWD 1 5.5496

    رينجيتي ماليزي MYR 1 0.4079

    بيسو المكسيك MXN 1 0.0769

    جنيه مصري EGP 1 0.1079

    لاي مولدوفا MDL 1 0.1012

    كرون النرويج NOK 1 0.1792

    زلوتي بولندا PLN 1 0.436

    تنكه كازاخستان KZT 1 0.004

    سوم قيرغيزستان KGS 1 0.0219

    روبل روسي RUB 1 0.0221

    حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.387

    دولار سنغافورة SGD 1 1.2363

    ريال السعودية SAR 1 0.4532

    سوموني طاجيكستان TJS 1 0.1646

    دولار تايوان TWD 1 0.0581

    ليرة تركيا TRY 1 0.2233

    مانات تركمانستان TMT 1 0.4857

    غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.0601

    دولار نيوزيلندا NZD 1 1.116

    كرون التشيك CZK 1 0.0732

    يوان الصين CNY 1 0.2493

    جنيه إنكلترا GBP 1 2.169

    شكل الإسرائيلي ILS 1 0.4891

    كرون السويد SEK 1 0.1869

    فرنك سويسرا CHF 1 1.8352

    وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.1452

    ليرة لبنان LBP 100 0.1121

    ين اليابان JPY 100 1.6131

    بيسو تشيلي CLP 100 0.2168

    سوم أوزبكستان UZS 100 0.0166

    روبيا إندونيسيا IDR 100 0.0114

    ريال إيران IRR 100 0.004

    AZERTAG.AZ :البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم
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