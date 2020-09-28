البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم
AzerTAg.az
باكو، 28 سبتمبر، أذرتاج
نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 28 سبتمبر أيلول.
أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من يوم 28 سبتمبر اليوم كما يلي:
العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف
دولار أمريكي USD 1 1.7
بيسو أرجنتيني ARS 1 0.0225
أورو EUR 1 1.9837
دولار أسترالي AUD 1 1.2016
روبل بلاروس BYN 1 0.6527
ريال برازيلي BRL 1 0.3085
درهم إماراتي AED 1 0.4628
راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.1004
كرون دنماركي DKK 1 0.2665
لاري جورجي GEL 1 0.5132
روبي هندي INR 1 0.0231
دولار هونغ كونغ HKD 1 0.2193
دولار كندا CAD 1 1.2737
دينار الكويت KWD 1 5.5496
رينجيتي ماليزي MYR 1 0.4079
بيسو المكسيك MXN 1 0.0769
جنيه مصري EGP 1 0.1079
لاي مولدوفا MDL 1 0.1012
كرون النرويج NOK 1 0.1792
زلوتي بولندا PLN 1 0.436
تنكه كازاخستان KZT 1 0.004
سوم قيرغيزستان KGS 1 0.0219
روبل روسي RUB 1 0.0221
حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.387
دولار سنغافورة SGD 1 1.2363
ريال السعودية SAR 1 0.4532
سوموني طاجيكستان TJS 1 0.1646
دولار تايوان TWD 1 0.0581
ليرة تركيا TRY 1 0.2233
مانات تركمانستان TMT 1 0.4857
غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.0601
دولار نيوزيلندا NZD 1 1.116
كرون التشيك CZK 1 0.0732
يوان الصين CNY 1 0.2493
جنيه إنكلترا GBP 1 2.169
شكل الإسرائيلي ILS 1 0.4891
كرون السويد SEK 1 0.1869
فرنك سويسرا CHF 1 1.8352
وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.1452
ليرة لبنان LBP 100 0.1121
ين اليابان JPY 100 1.6131
بيسو تشيلي CLP 100 0.2168
سوم أوزبكستان UZS 100 0.0166
روبيا إندونيسيا IDR 100 0.0114
ريال إيران IRR 100 0.004
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