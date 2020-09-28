8135 إصابة بكورونا في روسيا خلال يوم

موسكو، 28 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)

أعلن مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في روسيا، تسجيل 8135 إصابة جديدة بالفيروس، ليصل عدد الإصابات الإجمالي الى 1159573 إصابة.

افادت وكالة أذرتاج انه غادر 2702 شخص المستشفى خلال الـ24 ساعة الماضية، بعد تعافيهم من الفيروس، ليصل بذلك إجمالي الذين تعافوا من الفيروس إلى 945920 شخص.

وتم تسجيل 20385 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد في روسيا حتى الآن.

لا تزال روسيا تحتل المرتبة الرابعة في عدد مرضى كوفيد 19 بعد الولايات المتحدة الأمريكية والبرازيل والهند.