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    أذربيجان: تسجيل 38 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا المستجد و70 حالة شفاء ووفاة شخصين

    ٢٨.٠٩.٢٠٢٠ [١٦:٥‎٣]

    باكو، 28 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)

    أصيب 38 شخص بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في أذربيجان خلال يوم. وتعافى 70 شخص من هذا المرض وتوفي شخصين.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 40 ألفا و61 حالة اصابة في البلد الى الآن وتعافى 37 الفا و725 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 588 مريض ويستمر علاج 1748 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

    ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الاصابة الجديدة خلال المدة الماضية مليون و104 ألف و783 فحص طبي.

     

    AZERTAG.AZ :أذربيجان: تسجيل 38 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا المستجد و70 حالة شفاء ووفاة شخصين
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