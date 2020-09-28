"التعاون الإسلامي" تندد بالاستفزازات والاعتداءات المتكررة للقوات الأرمينية على أذربيجان

باكو، 28 سبتمبر، أذرتاج

نددت منظمة التعاون الإسلامي بشدة، بالاستفزازات والاعتداءات المتكررة للقوات العسكرية لأرمينيا على القوات الأذربيجانية في عدة مواقع من تراب جمهورية أذربيجان.

وقالت الأمانة العامة للمنظمة، في بيان نشرت نسخة منه وكالة اتحاد يونا إنها تتابع بانشغال عميق الاعتداءات التي شنتها القوات الأرمينية على قوات أذربيجان منتهكة بذلك وقف إطلاق النار ومخلفة ضحايا مدنيين.

وجددت المنظمة تضامنها مع جمهورية أذربيجان. مذكرة بقرارات ومقررات منظمة التعاون الإسلامي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، المطالبة بالانسحاب الكامل وغير المشروط للقوات الأرمينية من الأراضي الأذربيجانية المحتلة، واعتماد الحوار للتوصل إلى حل سياسي للنزاع بين البلدين على أساس احترام سيادة جمهورية أذربيجان وسلامة أراضيها وحرمة حدودها المعترف بها دوليا.

وتقدمت الأمانة العامة للمنظمة بأحر التعازي لأسر الضحايا الأذربيجانيين الذين استشهدوا ولحكومة وشعب أذربيجان. متمنية الشفاء العاجل للمصابين.