باكو، 29 سبتمبر، أذرتاج نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 29 سبتمبر أيلول. أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من يوم 29 سبتمبر اليوم كما يلي: العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف دولار أمريكي USD 1 1.7 بيسو أرجنتيني ARS 1 0.0224 أورو EUR 1 1.985 دولار أسترالي AUD 1 1.2044 روبل بلاروس BYN 1 0.6475 ريال برازيلي BRL 1 0.3003 درهم إماراتي AED 1 0.4628 راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.0998 كرون دنماركي DKK 1 0.2666 لاري جورجي GEL 1 0.5134 روبي هندي INR 1 0.023 دولار هونغ كونغ HKD 1 0.2194 دولار كندا CAD 1 1.2712 دينار الكويت KWD 1 5.5479 رينجيتي ماليزي MYR 1 0.4083 بيسو المكسيك MXN 1 0.0759 جنيه مصري EGP 1 0.1079 لاي مولدوفا MDL 1 0.1004 كرون النرويج NOK 1 0.1795 زلوتي بولندا PLN 1 0.4323 تنكه كازاخستان KZT 1 0.004 سوم قيرغيزستان KGS 1 0.0219 روبل روسي RUB 1 0.0215 حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.3912 دولار سنغافورة SGD 1 1.2396 ريال السعودية SAR 1 0.4532 سوموني طاجيكستان TJS 1 0.1646 دولار تايوان TWD 1 0.0586 ليرة تركيا TRY 1 0.2177 مانات تركمانستان TMT 1 0.4857 غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.0602 دولار نيوزيلندا NZD 1 1.1165 كرون التشيك CZK 1 0.0729 يوان الصين CNY 1 0.2491 جنيه إنكلترا GBP 1 2.1863 شكل الإسرائيلي ILS 1 0.4915 كرون السويد SEK 1 0.1881 فرنك سويسرا CHF 1 1.8397 وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.1454 ليرة لبنان LBP 100 0.1125 ين اليابان JPY 100 1.6104 بيسو تشيلي CLP 100 0.2165 سوم أوزبكستان UZS 100 0.0166 روبيا إندونيسيا IDR 100 0.0114 ريال إيران IRR 100 0.004

AZERTAG.AZ : البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم

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