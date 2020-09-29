البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم
AzerTAg.az
باكو، 29 سبتمبر، أذرتاج
نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 29 سبتمبر أيلول.
أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من يوم 29 سبتمبر اليوم كما يلي:
العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف
دولار أمريكي USD 1 1.7
بيسو أرجنتيني ARS 1 0.0224
أورو EUR 1 1.985
دولار أسترالي AUD 1 1.2044
روبل بلاروس BYN 1 0.6475
ريال برازيلي BRL 1 0.3003
درهم إماراتي AED 1 0.4628
راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.0998
كرون دنماركي DKK 1 0.2666
لاري جورجي GEL 1 0.5134
روبي هندي INR 1 0.023
دولار هونغ كونغ HKD 1 0.2194
دولار كندا CAD 1 1.2712
دينار الكويت KWD 1 5.5479
رينجيتي ماليزي MYR 1 0.4083
بيسو المكسيك MXN 1 0.0759
جنيه مصري EGP 1 0.1079
لاي مولدوفا MDL 1 0.1004
كرون النرويج NOK 1 0.1795
زلوتي بولندا PLN 1 0.4323
تنكه كازاخستان KZT 1 0.004
سوم قيرغيزستان KGS 1 0.0219
روبل روسي RUB 1 0.0215
حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.3912
دولار سنغافورة SGD 1 1.2396
ريال السعودية SAR 1 0.4532
سوموني طاجيكستان TJS 1 0.1646
دولار تايوان TWD 1 0.0586
ليرة تركيا TRY 1 0.2177
مانات تركمانستان TMT 1 0.4857
غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.0602
دولار نيوزيلندا NZD 1 1.1165
كرون التشيك CZK 1 0.0729
يوان الصين CNY 1 0.2491
جنيه إنكلترا GBP 1 2.1863
شكل الإسرائيلي ILS 1 0.4915
كرون السويد SEK 1 0.1881
فرنك سويسرا CHF 1 1.8397
وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.1454
ليرة لبنان LBP 100 0.1125
ين اليابان JPY 100 1.6104
بيسو تشيلي CLP 100 0.2165
سوم أوزبكستان UZS 100 0.0166
روبيا إندونيسيا IDR 100 0.0114
ريال إيران IRR 100 0.004
خطأ في تهجئة أو إملاء النص
ادخل ملاحظتك