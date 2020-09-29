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    البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم

    ٢٩.٠٩.٢٠٢٠ [١٠:٥‎٣]

    باكو، 29 سبتمبر، أذرتاج

    نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 29 سبتمبر أيلول.

    أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من يوم 29 سبتمبر اليوم كما يلي:

    العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف

    دولار أمريكي USD 1 1.7

    بيسو أرجنتيني ARS 1 0.0224

    أورو EUR 1 1.985

    دولار أسترالي AUD 1 1.2044

    روبل بلاروس BYN 1 0.6475

    ريال برازيلي BRL 1 0.3003

    درهم إماراتي AED 1 0.4628

    راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.0998

    كرون دنماركي DKK 1 0.2666

    لاري جورجي GEL 1 0.5134

    روبي هندي INR 1 0.023

    دولار هونغ كونغ HKD 1 0.2194

    دولار كندا CAD 1 1.2712

    دينار الكويت KWD 1 5.5479

    رينجيتي ماليزي MYR 1 0.4083

    بيسو المكسيك MXN 1 0.0759

    جنيه مصري EGP 1 0.1079

    لاي مولدوفا MDL 1 0.1004

    كرون النرويج NOK 1 0.1795

    زلوتي بولندا PLN 1 0.4323

    تنكه كازاخستان KZT 1 0.004

    سوم قيرغيزستان KGS 1 0.0219

    روبل روسي RUB 1 0.0215

    حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.3912

    دولار سنغافورة SGD 1 1.2396

    ريال السعودية SAR 1 0.4532

    سوموني طاجيكستان TJS 1 0.1646

    دولار تايوان TWD 1 0.0586

    ليرة تركيا TRY 1 0.2177

    مانات تركمانستان TMT 1 0.4857

    غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.0602

    دولار نيوزيلندا NZD 1 1.1165

    كرون التشيك CZK 1 0.0729

    يوان الصين CNY 1 0.2491

    جنيه إنكلترا GBP 1 2.1863

    شكل الإسرائيلي ILS 1 0.4915

    كرون السويد SEK 1 0.1881

    فرنك سويسرا CHF 1 1.8397

    وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.1454

    ليرة لبنان LBP 100 0.1125

    ين اليابان JPY 100 1.6104

    بيسو تشيلي CLP 100 0.2165

    سوم أوزبكستان UZS 100 0.0166

    روبيا إندونيسيا IDR 100 0.0114

    ريال إيران IRR 100 0.004

    AZERTAG.AZ :البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم
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