باكو، 29 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج) تسلم رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف اليوم في 29 سبتمبر أوراق اعتماد سفير جمهورية باكستان الإسلامية المفوض الجديد وفوق العادة لدى أذربيجان بلال حايين. أفادت وكالة أذرتاج ان السفير بلال حايين قدم أوراق اعتماده لرئيس أذربيجان. ثم تحدث الرئيس الأذربايجاني إلهام علييف مع السفير.

AZERTAG.AZ : الرئيس إلهام علييف يتسلم أوراق اعتماد السفير الجديد الباكستاني

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