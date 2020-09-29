باكو، 29 سبتمبر، أذرتاج قال العقيد واقف دركاهلي إن معلومات متداولة تدعي باسقاط طائرة مقابلة خاصة بقوات الدفاع الأذربيجاني كاذبة ومضللة. أفادت أذرتاج عن العقيد دركاهلي رئيس مكتب الاعلام بوزارة الدفاع قوله "إنني ابلغ بصراحة أن جميع المراكب النقلية في الجيش الأذربيجاني سالمة وعاملة".

AZERTAG.AZ : العقيد دركاهلي: معلومات تدعي بإسقاط طائرة للدفاع الأذربيجاني كاذبة ومضللة

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