  • الرئيسية
    • / سياسة

    سياسة


    العقيد دركاهلي: معلومات تدعي بإسقاط طائرة للدفاع الأذربيجاني كاذبة ومضللة

    ٢٩.٠٩.٢٠٢٠ [١١:٢٠]

    باكو، 29 سبتمبر، أذرتاج

    قال العقيد واقف دركاهلي إن معلومات متداولة تدعي باسقاط طائرة مقابلة خاصة بقوات الدفاع الأذربيجاني كاذبة ومضللة.

    أفادت أذرتاج عن العقيد دركاهلي رئيس مكتب الاعلام بوزارة الدفاع قوله "إنني ابلغ بصراحة أن جميع المراكب النقلية في الجيش الأذربيجاني سالمة وعاملة".

    AZERTAG.AZ : العقيد دركاهلي: معلومات تدعي بإسقاط طائرة للدفاع الأذربيجاني كاذبة ومضللة
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٢٩.٠٩.٢٠٢٠ [١٣:٣٥‎]
    وزارة الدفاع: تدمير الموقع القيادي الأرميني لاستطلاع والمراقبة في هادروت
    ٢٩.٠٩.٢٠٢٠ [١٣:٣٢]
    الجيش الاذربيجاني: لا تستخدم المروحيات في معارك اليوم
    ٢٩.٠٩.٢٠٢٠ [١٢:٥‎٥‎]
    وزارة الدفاع: تدمير دبَّابة أخرى للعدو
    ٢٩.٠٩.٢٠٢٠ [١٢:٠٥‎]
    وزارة الدفاع: قتل عقيد في الجيش الأرميني
    العقيد دركاهلي: معلومات تدعي بإسقاط طائرة للدفاع الأذربيجاني كاذبة ومضللة