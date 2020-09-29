وزارة الدفاع: تدمير دبَّابة أخرى للعدو

باكو، 29 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)

يواصل الجيش الاذربيجاني سحق وحدات الجيش الأرميني.

دمر الجيش الاذربيجاني قبل عدة دقائق دبابة أخرى للعدو في معارك حول المرتفعات قرب قرية قويارخ المحتلة بمحافظة آغداره، حسبما أفادته وكالة اذرتاج ان هذه الكلمات قالها العقيد واقف دركاهلي رئيس المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع.