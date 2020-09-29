  • الرئيسية
    • / سياسة

    سياسة


    وزارة الدفاع: تدمير دبَّابة أخرى للعدو

    ٢٩.٠٩.٢٠٢٠ [١٢:٥‎٥‎]

    باكو، 29 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)

    يواصل الجيش الاذربيجاني سحق وحدات الجيش الأرميني.

    دمر الجيش الاذربيجاني قبل عدة دقائق دبابة أخرى للعدو في معارك حول المرتفعات قرب قرية قويارخ المحتلة بمحافظة آغداره، حسبما أفادته وكالة اذرتاج ان هذه الكلمات قالها العقيد واقف دركاهلي رئيس المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع.

    AZERTAG.AZ :وزارة الدفاع: تدمير دبَّابة أخرى للعدو
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٢٩.٠٩.٢٠٢٠ [١٣:٣٥‎]
    وزارة الدفاع: تدمير الموقع القيادي الأرميني لاستطلاع والمراقبة في هادروت
    ٢٩.٠٩.٢٠٢٠ [١٣:٣٢]
    الجيش الاذربيجاني: لا تستخدم المروحيات في معارك اليوم
    ٢٩.٠٩.٢٠٢٠ [١٢:٠٥‎]
    وزارة الدفاع: قتل عقيد في الجيش الأرميني
    ٢٩.٠٩.٢٠٢٠ [١١:٣٤]
    الجيش الاذربيجاني يدمر منظومة راجمات الصواريخ "اوراغان" للعدو
    وزارة الدفاع: تدمير دبَّابة أخرى للعدو