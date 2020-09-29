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    وزارة الدفاع: قتل قائد قاعدة عسكرية ارمينية

    ٢٩.٠٩.٢٠٢٠ [١٣:٣٣]

    باكو، 29 سبتمبر، أذرتاج

    قتل سبارتاك كوتشاريان قائد القاعدة العسكرية رقم 13516 لفوج الهندسة رقم 61 للجيش الأرميني، الذي حلبت الى المعارك في الأراضي الأذربيجانية المحتلة من محافظة ايتشمدزين في أرمينيا، حسبما أفادت وكالة اذرتاج تقلا عن العقيد واقف دركاهلي رئيس المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع.

    AZERTAG.AZ :وزارة الدفاع: قتل قائد قاعدة عسكرية ارمينية
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