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    إصابة 500 شخص بكورونا في جورجيا خلال يوم

    ٢٩.٠٩.٢٠٢٠ [١٤:٤٩]

    تبيليسي، 29 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)

    ازدادت حالات الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في جورجيا بواقع 314 حالة إصابة أخرى خلال مدة 24 ساعة أخيرة ليصل عدد المصابين بالعدوى الى 5866 شخص.

    قالت حكومة جورجيا في بيان نشرته على موقع خاص منشأ بصدد عدوى فيروس كورونا المستجد على العنوان stopcov.ge إن 33 مصابا من الوباء توفي في جميع انحاء البلد وتعافى 270 مصاب من الوباء.

    AZERTAG.AZ :إصابة 500 شخص بكورونا في جورجيا خلال يوم
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