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    58 إصابة بكورونا في كازاخستان خلال يوم

    ٢٩.٠٩.٢٠٢٠ [١٤:٥‎٥‎]

    نور سلطان، 29 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)

    ارتفعت حالات الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في كازاخستان بواقع 58 شخص آخر خلال مدة 24 ساعة أخيرة ليصل عدد المصابين الإجمالي بالعدوى الى 107 الف و833 شخص.

    أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن وزارة الصحة الكازاخية ان 1728 شخص فقد حياتهم.

    AZERTAG.AZ :58 إصابة بكورونا في كازاخستان خلال يوم
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