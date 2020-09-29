وزير الصحة التركي: مستعدون لتقديم كل مساعدة طبية إلى أذربيجان

باكو، 29 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)

أجرى وزير الصحة التركي فخر الدين قوجا اتصالا هاتفيا مع نظيره الاذربيجاني أوقتاي شيرعلييف.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الصحة ان الوزير التركي فخر الدين قوجا ادان هجوم أرمينيا على الأراضي الأذربيجانية وإطلاق النار على المدنيين وسأل الله تعالى رحمة لشهدائنا الذين استشهدوا جراء العدوان الإرهابي على أذربيجان وتمنى الشفاء العاجل للجرحى.

وأعرب الوزير التركي عن استعداد بلاده لتقديم كل مساعدة طبية إلى أذربيجان.

بدوره، شكر وزير الصحة أوكتاي شيرعليف نظيره التركي على الدعم المستمر من تركيا الشقيقة.

يتواصل التعاون بين البلدين على مستوى الهيئات ذات الصلة في الوزارتين.