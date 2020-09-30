البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم
AzerTAg.az
باكو، 30 سبتمبر، أذرتاج
نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 30 سبتمبر أيلول.
أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من يوم 30 سبتمبر اليوم كما يلي:
العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف
دولار أمريكي USD 1 1.7
بيسو أرجنتيني ARS 1 0.0223
أورو EUR 1 1.9947
دولار أسترالي AUD 1 1.2095
روبل بلاروس BYN 1 0.6466
ريال برازيلي BRL 1 0.3017
درهم إماراتي AED 1 0.4628
راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.1002
كرون دنماركي DKK 1 0.2679
لاري جورجي GEL 1 0.5198
روبي هندي INR 1 0.023
دولار هونغ كونغ HKD 1 0.2194
دولار كندا CAD 1 1.2679
دينار الكويت KWD 1 5.5474
رينجيتي ماليزي MYR 1 0.4089
بيسو المكسيك MXN 1 0.0757
جنيه مصري EGP 1 0.108
لاي مولدوفا MDL 1 0.1002
كرون النرويج NOK 1 0.1801
زلوتي بولندا PLN 1 0.4399
تنكه كازاخستان KZT 1 0.0039
سوم قيرغيزستان KGS 1 0.0213
روبل روسي RUB 1 0.0215
حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.3924
دولار سنغافورة SGD 1 1.2417
ريال السعودية SAR 1 0.4532
سوموني طاجيكستان TJS 1 0.1646
دولار تايوان TWD 1 0.0586
ليرة تركيا TRY 1 0.2177
مانات تركمانستان TMT 1 0.4857
غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.06
دولار نيوزيلندا NZD 1 1.1195
كرون التشيك CZK 1 0.0733
يوان الصين CNY 1 0.2496
جنيه إنكلترا GBP 1 2.1826
شكل الإسرائيلي ILS 1 0.4935
كرون السويد SEK 1 0.1893
فرنك سويسرا CHF 1 1.8455
وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.1454
ليرة لبنان LBP 100 0.1126
ين اليابان JPY 100 1.6113
بيسو تشيلي CLP 100 0.2161
سوم أوزبكستان UZS 100 0.0166
روبيا إندونيسيا IDR 100 0.0114
ريال إيران IRR 100 0.004
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