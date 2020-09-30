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    البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم

    ٣٠.٠٩.٢٠٢٠ [١١:٢٧]

    باكو، 30 سبتمبر، أذرتاج

    نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 30 سبتمبر أيلول.

    أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من يوم 30 سبتمبر اليوم كما يلي:

    العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف

    دولار أمريكي USD 1 1.7

    بيسو أرجنتيني ARS 1 0.0223

    أورو EUR 1 1.9947

    دولار أسترالي AUD 1 1.2095

    روبل بلاروس BYN 1 0.6466

    ريال برازيلي BRL 1 0.3017

    درهم إماراتي AED 1 0.4628

    راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.1002

    كرون دنماركي DKK 1 0.2679

    لاري جورجي GEL 1 0.5198

    روبي هندي INR 1 0.023

    دولار هونغ كونغ HKD 1 0.2194

    دولار كندا CAD 1 1.2679

    دينار الكويت KWD 1 5.5474

    رينجيتي ماليزي MYR 1 0.4089

    بيسو المكسيك MXN 1 0.0757

    جنيه مصري EGP 1 0.108

    لاي مولدوفا MDL 1 0.1002

    كرون النرويج NOK 1 0.1801

    زلوتي بولندا PLN 1 0.4399

    تنكه كازاخستان KZT 1 0.0039

    سوم قيرغيزستان KGS 1 0.0213

    روبل روسي RUB 1 0.0215

    حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.3924

    دولار سنغافورة SGD 1 1.2417

    ريال السعودية SAR 1 0.4532

    سوموني طاجيكستان TJS 1 0.1646

    دولار تايوان TWD 1 0.0586

    ليرة تركيا TRY 1 0.2177

    مانات تركمانستان TMT 1 0.4857

    غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.06

    دولار نيوزيلندا NZD 1 1.1195

    كرون التشيك CZK 1 0.0733

    يوان الصين CNY 1 0.2496

    جنيه إنكلترا GBP 1 2.1826

    شكل الإسرائيلي ILS 1 0.4935

    كرون السويد SEK 1 0.1893

    فرنك سويسرا CHF 1 1.8455

    وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.1454

    ليرة لبنان LBP 100 0.1126

    ين اليابان JPY 100 1.6113

    بيسو تشيلي CLP 100 0.2161

    سوم أوزبكستان UZS 100 0.0166

    روبيا إندونيسيا IDR 100 0.0114

    ريال إيران IRR 100 0.004

    AZERTAG.AZ :البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم
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