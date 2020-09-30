باكو، 30 سبتمبر، أذرتاج نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 30 سبتمبر أيلول. أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من يوم 30 سبتمبر اليوم كما يلي: العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف دولار أمريكي USD 1 1.7 بيسو أرجنتيني ARS 1 0.0223 أورو EUR 1 1.9947 دولار أسترالي AUD 1 1.2095 روبل بلاروس BYN 1 0.6466 ريال برازيلي BRL 1 0.3017 درهم إماراتي AED 1 0.4628 راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.1002 كرون دنماركي DKK 1 0.2679 لاري جورجي GEL 1 0.5198 روبي هندي INR 1 0.023 دولار هونغ كونغ HKD 1 0.2194 دولار كندا CAD 1 1.2679 دينار الكويت KWD 1 5.5474 رينجيتي ماليزي MYR 1 0.4089 بيسو المكسيك MXN 1 0.0757 جنيه مصري EGP 1 0.108 لاي مولدوفا MDL 1 0.1002 كرون النرويج NOK 1 0.1801 زلوتي بولندا PLN 1 0.4399 تنكه كازاخستان KZT 1 0.0039 سوم قيرغيزستان KGS 1 0.0213 روبل روسي RUB 1 0.0215 حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.3924 دولار سنغافورة SGD 1 1.2417 ريال السعودية SAR 1 0.4532 سوموني طاجيكستان TJS 1 0.1646 دولار تايوان TWD 1 0.0586 ليرة تركيا TRY 1 0.2177 مانات تركمانستان TMT 1 0.4857 غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.06 دولار نيوزيلندا NZD 1 1.1195 كرون التشيك CZK 1 0.0733 يوان الصين CNY 1 0.2496 جنيه إنكلترا GBP 1 2.1826 شكل الإسرائيلي ILS 1 0.4935 كرون السويد SEK 1 0.1893 فرنك سويسرا CHF 1 1.8455 وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.1454 ليرة لبنان LBP 100 0.1126 ين اليابان JPY 100 1.6113 بيسو تشيلي CLP 100 0.2161 سوم أوزبكستان UZS 100 0.0166 روبيا إندونيسيا IDR 100 0.0114 ريال إيران IRR 100 0.004

AZERTAG.AZ : البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم

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