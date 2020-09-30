  • الرئيسية
    • / اقتصاد

    اقتصاد


    انخفاض سعر النفط الاذربيجاني

    ٣٠.٠٩.٢٠٢٠ [١١:٤١]

    باكو، 30 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)

    انخفض سعر النفط الأذربيجاني.

    أفادت وكالة أذرتاج ان برميلا من النفط الاذربيجاني "آذري لايت" بيع بقيمة 40.50 دولار بعد انخفاضه 1.54 دولار.

    يشار الى ان برميل من النفط الاذربيجاني بيع بأقل سعر 15.81 دولار في 21 أبريل من العام الجاري ووصل الى اقصى قيمته ليباع بقمة 149.66 دولار في يوليو عام 2008.

    AZERTAG.AZ :انخفاض سعر النفط الاذربيجاني
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٣٠.٠٩.٢٠٢٠ [١١:٤٧]
    أسعار النفط في الأسواق العالمية
    ٢٩.٠٩.٢٠٢٠ [١٨:٢٥‎]
    بدء نقل الغاز الطبيعي الأذربيجاني إلى إيطاليا بحلول نهاية العام
    ٢٩.٠٩.٢٠٢٠ [١١:٣٦]
    أسعار النفط في الأسواق العالمية
    ٢٩.٠٩.٢٠٢٠ [١١:٣٥‎]
    برميل من "آذري لايت" يباع بقيمة 42.04 دولار
    انخفاض سعر النفط الاذربيجاني