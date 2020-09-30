الرئيس إلهام علييف وقرينته السيدة الأولى مهربان علييفا يعايد الجنود الجرحى في المستشفى العسكري المركزي
AzerTAg.az
٣٠.٠٩.٢٠٢٠ [١٣:٥٥]
باكو، 30 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)
يعايد الرئيس الأذربيجاني القائد الأعلى العام للقوات المسلحة إلهام علييف وقرينته السيدة الأولى مهربان علييفا اليوم الجنود الجرحى في المستشفى العسكري المركزي التابع لوزارة الدفاع.
التقى رئيس الدولة والسيدة الأولى مع العسكريين الذين أصيبوا بجروح جراء الاستفزازات العسكرية لقوات الاحتلال الأرميني ابتداء من 27 سبتمبر على طول جميع خط الجبهة.
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