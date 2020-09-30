  • الرئيسية
    • / أخبار رسمية

    أخبار رسمية


    الرئيس إلهام علييف وقرينته السيدة الأولى مهربان علييفا يعايد الجنود الجرحى في المستشفى العسكري المركزي

    ٣٠.٠٩.٢٠٢٠ [١٣:٥‎٥‎]

    باكو، 30 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)

    يعايد الرئيس الأذربيجاني القائد الأعلى العام للقوات المسلحة إلهام علييف وقرينته السيدة الأولى مهربان علييفا اليوم الجنود الجرحى في المستشفى العسكري المركزي التابع لوزارة الدفاع.

    التقى رئيس الدولة والسيدة الأولى مع العسكريين الذين أصيبوا بجروح جراء الاستفزازات العسكرية لقوات الاحتلال الأرميني ابتداء من 27 سبتمبر على طول جميع خط الجبهة.

    AZERTAG.AZ :الرئيس إلهام علييف وقرينته السيدة الأولى مهربان علييفا يعايد الجنود الجرحى في المستشفى العسكري المركزي
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
    المزيد...
    ٣٠.٠٩.٢٠٢٠ [١٢:٠٢]
    الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف يجيب عن أسئلة ملحة على قناة روسيا 1
    ٢٩.٠٩.٢٠٢٠ [١٠:٠٧]
    الرئيس إلهام علييف يتسلم أوراق اعتماد السفير الجديد الباكستاني
    ٢٨.٠٩.٢٠٢٠ [٢١:٥‎٢]
    لقاء بين الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عبر الاتصال المرئي
    ٢٧.٠٩.٢٠٢٠ [١٤:١٦]
    رئيس تركيا يجري مكالمة هاتفية بنظيره الاذربيجاني