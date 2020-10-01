المؤرخ الأردني الشهير عمر العرموطي يبعث برسالة تأييد إلى فخامة الرئيس الأذربيجاني

باكو، 1 أكتوبر، أذرتاج

بعث المؤرخ عمر العرموطي/ مؤلف كتاب أزمة ناغورني كاراباخ والقانون الدولي/ ومؤلف كتاب العلاقات الأردنية الأذربيجانية رسالة تأييد إلى رئيس جمهورية أذربيجان. تقدم وكالة أذرتاج نص الرسالة كما هي:

"الرئيس المُناضل فخامة الرئيس إلهام علييف في ضوء الاشتباكات العسكرية الأخيرة على الحدود ما بين أذربيجان والانفصاليين في إقليم ناغورنو كاراباخ أبعث لفخامتكُم التأييد والتحية والتقدير فأنتم يا سيدي أصحاب حق بينما الطرف الآخر هو المُعتدي وهو الغاصب والمُحتل... وإن أكبر دليل على أن أذربيجان على حق هو أنها وافقت على جميع قرارات الأمم المتحدة والشرعية الدولية التي تتعلق بأزمة ناغورنو كاراباخ وفيما يتعلق باحتلال أرمينيا لـ 20% من أراضي أذربيجان وما نجم عن ذلك من تشريد أعداد ضخمة من الأذربيجانيين إلى داخل أذربيجان... وإن الدليل على أن أرمينيا على باطل فيما يتعلق بهذه الأزمة هو أنها ترفض تنفيذ قرارات الأمم المتحدة التي تتعلق بهذه الأزمة... تحية الاعتزاز والفخار أرسلها للجيش الأذربيجاني البطل... ونطلب الرحمة من الله سبحانه وتعالى للشهداء الأذربيجانيين الذين سقطوا خلال الاشتباكات الأخيرة... حمى الله أذربيجان وشعبها العظيم وقائدها الحكيم المناضل فخامة الرئيس إلهام علييف"