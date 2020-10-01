رؤساء الطوائف الدينية في أذربيجان يوجهون نداء إلى الرئيس إلهام علييف

باكو، 1 أكتوبر، أذرتاج

وجه رؤساء الطوائف الدينية في أذربيجان الشيخ الله شكور باشازاده رئيس إدارة مسلمي القوقاز وألكسندر رئيس أساقفة باكو وأذربيجان ومليح يفداييف رئيس الجالية يهود الجبال لأذربيجان وألكساندر شاروفسكي رئيس طائفة يهود أوروبا لأذربيجان وروبرت موبيلي رئيس الجالية المسيحية الألبانية-الأودينية لأذربيجان نداء إلى رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف.

أفادت أذرتاج أن النداء الموجه جاء فيه ما يلي:

"نحن باعتبارنا رؤساء للطوائف الدينية المقيمة في أذربيجان نهنئ باسم الطوائف الدينية باحرى التهانئ بمناسبة الانتصارات المسجلة في تحرير أراضي أذربيجان المحتلة بقيادة الرئيس الأذربيجاني القائد الأعلى العام للقوات المسلحة الأذربيجانية متمنينا مزيدا من الانتصارات والظفر.

وبفضل مبادرات عالمية والجهود الفعلية الصادرة عن جانبكم وعن النائبة الأولى للرئيس مهربان علييفا اكتسبت أذربيجان على المستوى العالمي نفوذا وسمعة كنصير وحامي قيم التعددية الثقافية بجانب القيم الوطنية المعنوية.

وقد تلقى ببالغ الاعتزاز متدينو مختلف الطوائف الدينية الذين يفتخرون بكونهم مواطني أذربيجان نداء وجهت إلى الشعب بمناسبة الظرف وخطابك من منصة منظمة الأمم المتحدة في الدورة الـ75 والحديث الصحفي القيم الذي ادليت به لقناة روسيا 1.

وإذ نبلغ أننا نقدر حق أذربيجان وطننا في ضمان استعادة وحدة أراضيها وضمان حرمة حدودها مؤيدينا بها على غرار الإنجازات المحرزة في مجالات السياسة والاقتصاد والاجتماعية والإنسانية.

بفائق الاحترام والتقدير،

شيخ الإسلام الله شكور باشا زاده ،

رئيس إدارة مسلمي القوقاز

ألكسندر،

رئيس أساقفة باكو وأذربيجان

مليح يفداييف ،

رئيس الجالية يهود الجبال لأذربيجان

الكساندر شاروفسكي،

رئيس طائفة يهود أوروبا لأذربيجان

روبرت موبيلي ،

رئيس الجالية المسيحية الألبانية-الأودينية لأذربيجان