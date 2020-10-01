زيادة القاعدة النقدية في أذربيجان
AzerTAg.az
٠١.١٠.٢٠٢٠ [١٤:٥٧]
باكو، 1 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)
كان حجم القاعدة النقدية على نطاق البلد إلى 1 أكتوبر 12 مليارا و230.1 مليون مانات.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن البنك المركزي أن هذا المؤشر اكثر قدر 322.6 مليون مانات قياسا إلى 1 سبتمبر الماضي.
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