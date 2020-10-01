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    زيادة القاعدة النقدية في أذربيجان

    ٠١.١٠.٢٠٢٠ [١٤:٥‎٧]

    باكو، 1 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)

    كان حجم القاعدة النقدية على نطاق البلد إلى 1 أكتوبر 12 مليارا و230.1 مليون مانات.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن البنك المركزي أن هذا المؤشر اكثر قدر 322.6 مليون مانات قياسا إلى 1 سبتمبر الماضي.

    AZERTAG.AZ :زيادة القاعدة النقدية في أذربيجان
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