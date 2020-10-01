أذربيجان: تسجيل 80 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا المستجد و114 حالة شفاء ووفاة شخصين

باكو، 1 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)

أصيب 80 شخص بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في أذربيجان خلال يوم. وتعافى 114 شخص من هذا المرض وتوفي شخصين.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 40 ألفا و309 حالة اصابة في البلد الى الآن وتعافى 38 الفا و68 مصابا منهم بالعلاج وتوفي 593 مريض ويستمر علاج 1648 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الاصابة الجديدة خلال المدة الماضية مليون و121 ألف و290 فحص طبي.