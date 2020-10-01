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    211 وفاة من كورونا في ايران خلال يوم

    ٠١.١٠.٢٠٢٠ [١٦:١٠]

    طهران، 1 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)

    تستمر حالات الإصابة والوفاة بسبب فيروس كورونا في إيران في الارتفاع.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وزارة الصحة الإيرانية ان حالات الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ارتفعت بواقع 3 آلاف و825 شخص آخر خلال مدة 24 ساعة أخيرة ليصل عدد المصابين الإجمالي بالعدوى الى 461 الف و44 شخص.

    تم تسجيل 211 وفاة ناجمة عن فيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية وهو ما يرفع حصيلة الضحايا في البلاد إلى 26 ألفا و380 شخص.

    تعافى 383 الف و368 مصاب تماما وترخصوا.

    يذكر ان الوضع مزري في مقاطعات طهران وأذربيجان الشرقية وألبورز وخراسان وفارس وجولستان ولورستان وسيمان وإيلام ومازاندران وكرمان. وقد تم إدراج هذه المحافظات في المنطقة الحمراء بسبب انتشار الفيروس وزيادة عدد الوفيات.

    AZERTAG.AZ :211 وفاة من كورونا في ايران خلال يوم
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