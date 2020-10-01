ارتفاع عدد المصابين بكوفيد 19 في العالم الى 34 مليون شخص

باكو، 1 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)

تستمر حصيلة ضحايا عدوى فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في الزيادة حول العالم.

ارتفعت حالات الوفاة من مرض كوفيد 19 بواقع 6 آلاف و208 شخص آخر خلال الساعات الـ24 الماضية، ليصل عدد الوفيات الإجمالي بالعدوى الى مليون و19 ألفا و165 شخص.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن الموقع الالكتروني "Worldometers" على الإنترنت أن عدد المصابين بالفيروس التاجي ارتفع بواقع 315 الف و678 شخص خلال أخر 24 ساعة وبلغ العدد الاجمالي 34 مليونا و185 ألف و386 شخص.

وتعافى أكثر من 25 مليونا و446 ألف و698 مصاب تماما. ويخضع 7 ملايين و719 ألف و523 مريض للعلاج و65 ألفا و896 مصاب في حالة حرجة.

يذكر انه بدأت الإصابة بالفيروس التاجي تنتشر في مدينة ووهان الصينية في ديسمبر من العام الماضي. وأعلنت منظمة الصحة العالمية في 11 مارس الماضي، أن تفشي عدوى فيروس كورونا المستجد يشكل وباء عالميا.

ولا تزال الولايات المتحدة في المركز الأول من حيث عدد الوفيات والمرضى.

وفي لائحة الدول الأكثر تعرضا لتفشي الفيروس التاجي تأتي على التوالي: إسبانيا، إيطاليا، فرنسا، ألمانيا، بريطانيا، روسيا، ايران، الصين، تركيا.

أصيب 7 ملايين و447 الف و693 شخص بكوفيد 19 في الولايات المتحدة الأمريكية. تليها الهند (6 ملايين و312 الف و584 شخص) والبرازيل (4 ملايين و813 ألف و586 شخص) وروسيا (مليون و185 الف و231 شخص) وكولومبيا (829 الف و679 شخص).

الولايات المتحدة هي رائدة العالم في عدد الوفيات من كوفيد 19 – 211 ألف و752 شخص. تم تسجيل 143 ألف و962 حالة وفاة في البرازيل و98 ألفا و708 حالة في الهند و77 ألفا و646 شخص في المكسيك و42 ألفا و143 شخص في المملكة المتحدة.