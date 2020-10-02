طائفة اليهود الجبليين: وحدة الشعب والجيش والقائد الأعلى العام تبعث مشاعر الاعتزاز والفخر كنا وما نبرح ندين بشدة استفزازات الأرمن العسكرية الدموية

باكو، 2 أكتوبر، أذرتاج

قال ميليخ يفدايف إن الشعب الأذربيجاني يثق ثقة قوية في القائد الأعلى العام والجيش والعمليات الناجحة لقوات الدفاع الأذربيجاني على طول خط المواجهة ضمنت لدى الشعب يقينا من أننا لغالبون. واليوم تبعث وحدة الشعب والجيش والقائد الأعلى العام مشاعر الاعتزاز والفخر إلى كل واحد منا.

أفادت أذرتاج عن يفدايف رئيس طائفة اليهود الجبليين في أذربيجان قوله في تصريح له للوكالة إن الحكماء يقولون إن البلد الخالي عن بطل بلد شقي. واليوم كل جندي يقاتل في جيشنا بطل على حدة وقد شاهدت مدى بسالة جنودنا عند القتال.

وأضاف يفدايف أن الاستفزازات العسكرية الدموية واستهداف قوات الاحتلال الأرميني الأهالي المسالمين والمباني السكنية جريمة حربية ولا تعبأ أرمينيا بقرارات مجلس الأمن الدولي بشأن حل النزاع ولا تعاقب على ذلك وافلاتها من العقاب وغض النظر عن اعمالها يزيدها من طغيانها واليوم يلقون جوابا يليق به من قبل جيش أذربيجان.

واكد يفدايف اننا بوجهنا الأقلية كنا وما نبرح ندين بشدة استفزازات الأرمن العسكرية الدموية ونؤيد بنضال أذربيجان المحق لان هنا وطننا الغالي نحن .

هذا وتجدر الإشارة إلى أن نزاع قراباغ الجبلي أحد أكبر نزاعات في التسعينيات اندلع بين جمهوريتي جنوب القوقاز أذربيجان وأرمينيا عام 1988م بسبب مطامع أرمينيا على أراضي أذربيجان. وما برحت أرمينيا تحتل منذ عام 1992م 20% من الأراضي الأذربيجانية التي تضم إقليم قراباغ الجبلي المتكون من 5 محافظات و7 محافظات أخرى غربي البلاد إضافة إلى أجزاء واسعة من محافظتي أغدام وفضولي وخوجاوند وتارتار وأغجابدي وجورانبوي متسببة بتهجير أكثر من مليون أذري من أراضيهم ومدنهم وقراهم وبلداتهم فضلا عن مقتل عشرات آلاف الشخص. ورغم استمرار المحادثات بين البلدين منذ وقف إطلاق النار عام 1994م إلا أن عدم التزام أرمينيا بنظام وقف إطلاق النار وضربها بالمحادثات عرض الحائط واستمرارها اتخاذ موقف غير بناء وخرقها للهدنة بشكل شبه يومي كان سببًا رئيسيًا في اندلاع الاشتباكات أحيانا على الحدود بين الجانبين. وتجري محادثات السلام غير المثمرة حتى الآن تحت رعاية مجموعة مينسك لمنظمة الأمن والتعاون الأوروبي المتشكلة من 11 دولة والمترأسة عن جانب روسيا وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية المندوبات المشاركات في رئاستها.

وهاجمت قوات الاحتلال الأرميني على مواقع الدفاع الأذربيجاني عند الحدود الأرمينية الأذربيجانية في محافظة طاووس الأذربيجانية في يوليو عام 2020م باستخدام الأسلحة الثقيلة مستهدفة المناطق السكنية خاصة.

كما أقدمت على حملات واسعة النطاق على جميع طول خط المواجهة 27 سبتمبر 2020م مما أدى إلى اضطرار قوات الدفاع الأذربيجاني إلى تنفيذ حملات مضادة على العدو الغدر في اشتباكات ومعارك عنيفة اندلعت بين الطرفين. وحررت قوات الدفاع الأذربيجاني بضع قرى محتلة على طول خط الجبهة وما برحت الحرب الوطنية العظمى دائرة على طول جميع خط التماس.