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    أذربيجان: تسجيل 144 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا المستجد و149 حالة شفاء ووفاة شخص

    ٠٢.١٠.٢٠٢٠ [١٧:٢٤]

    باكو، 2 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)

    أصيب 144 شخص بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في أذربيجان خلال يوم. وتعافى 149 شخص من هذا المرض وتوفي شخص.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 40 ألفا و453 حالة اصابة في البلد الى الآن وتعافى 38 الفا و217 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 594 مريض ويستمر علاج 1642 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

    ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الاصابة الجديدة خلال المدة الماضية مليون و126 ألف و538 فحص طبي.

    AZERTAG.AZ :أذربيجان: تسجيل 144 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا المستجد و149 حالة شفاء ووفاة شخص
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