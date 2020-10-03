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    سياسة


    سفير أذربيجان يقدم اوراق اعتماده الى رئيسة جورجيا

    ٠٣.١٠.٢٠٢٠ [١٣:٢٦]

    تبيليسي، 3 أكتوبر، أذرتاج

    استقبلت رئيسة جورجيا سالومه زورابيشفيلي سفير أذربيجان الجديد فائق قولييف.

    أفادت أذرتاج أن السفير قولييف قدم اوراق اعتماده الى الرئيسة الجورجية.

    وجرى اجتماع بين الرئيسة زورابيشفيلي والسفير قولييف عقب الحفل الرسمي المنظم بقصر اوربيلياني.

    واكد الطرفان في الاجتماع على ضرورة المزيد من توسيع العلاقات الثنائية وتبادلا الاراء حول آفاق التعاون الاستراتيجي بين أذربيجان وجورجيا.

    وخلال المحادثة اشار الطرفان الى اهمية السلام والاستقرار في المنطقة.

    وتمنت الرئيسة سالومه زورابيشفيلي للسفير فائق قولييف نجاحا في فعالياته.

    عزيزوف مراسل أذرتاج

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