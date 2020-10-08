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    حوالي 10 آلاف إصابة بكورونا في جورجيا

    ٠٨.١٠.٢٠٢٠ [١٦:١١]

    تبيليسي، 8 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)

    ازدادت حالات الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في جورجيا بواقع 472 حالة إصابة أخرى خلال مدة 24 ساعة أخيرة ليصل عدد المصابين بالعدوى الى 10 آلاف و225 شخص.

    قالت حكومة جورجيا في بيان نشرته على موقع خاص منشأ بصدد عدوى فيروس كورونا المستجد على العنوان stopcov.ge إن 66 مصابا من الوباء توفي في جميع انحاء البلد وتعافى 5574 مصاب من الوباء.

    AZERTAG.AZ :حوالي 10 آلاف إصابة بكورونا في جورجيا
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