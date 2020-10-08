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    حوالي 239 وفاة من كورونا في ايران خلال يوم

    ٠٨.١٠.٢٠٢٠ [١٦:٢١]

    طهران، 8 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)

    تستمر حالات الإصابة والوفاة بسبب فيروس كورونا في إيران في الارتفاع.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وزارة الصحة الإيرانية ان حالات الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ارتفعت بواقع 4 آلاف و19 شخصا آخر خلال مدة 24 ساعة أخيرة ليصل عدد المصابين الإجمالي بالعدوى الى 483 الف و844 شخص.

    تم تسجيل 239 وفاة ناجمة عن فيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية وهو ما يرفع حصيلة الضحايا في البلاد إلى 27 ألفا و658 شخص.

    تعافى 397 الف و109 مصاب تماما وترخصوا.

    وقد تم إدراج 14 محافظة لإيران في المنطقة الحمراء بسبب انتشار الفيروس وزيادة عدد الوفيات.

    AZERTAG.AZ :حوالي 239 وفاة من كورونا في ايران خلال يوم
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