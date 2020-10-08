توجيه النداء إلى الأمين العام للمنظمة الدولية للنقل الدولي بالسكك الحديدية فيما يتعلق بالتهديد الذي تشكله أرمينيا على أمن النقل الإقليمي

برن، 8 أكتوبر، أذرتاج

التقت سفيرة أذربيجان في سويسرا خانوم إبراهيموفا الأمين العام للمنظمة الحكومية الدولية للنقل الدولي بالسكك الحديدية (OTİF) ولفغانغ كوبر (Wolfgang Kupper) فيما يتعلق بالاستهداف التعمدي لمشاريع النفط والغاز والنقل الدولية في أذربيجان من قبل أرمينيا على خلفية عدوانها العسكري الأخير.

تفيد أذرتاج أن سعادة السفير خانوم إبراهيموفا أولاً أبلغت بحقيقة أن القذائف التي تطلقها القوات المسلحة الأرمينية أصابت خطوط أنابيب النفط والغاز مشيرة إلى أن هذا العمل العدواني لأرمينيا يشكل تهديداً للأمن الإقليمي وأن خطوط السكك الحديدية المحلية والدولية في أذربيجان مهددة. وفي هذا الصدد، دعت السفيرة OTİF إلى إدانة السياسة العدوانية لأرمينيا.

أعرب الأمين العام للمنظمة الحكومية الدولية للنقل الدولي بالسكك الحديدية ولفغانغ كوبر عن قلقه الشديد إزاء المواجهة المسلحة بين أرمينيا وأذربيجان وأعرب عن أمله في إحلال السلام في المنطقة قريباً كما أشار إلى أن أذربيجان بلد مهم للغاية واستراتيجي في المنطقة بالنسبة لـ OTIF وشدد على أهمية تنظيم ضمان أمن النقل بالسكك الحديدية التي تمر عبر بلدنا.

كما أشير إلى أن القوات المسلحة الأرمينية التي انتهكت وقف إطلاق النار وشنت عدواناً آخر تطلق النار بشكل مكثف على مواقع الجيش الأذربيجاني في خط المواجهة، مما أسفر عن مقتل مدنيين وعسكريين، فضلاً عن إلحاق أضرار جسيمة بالمنشآت المدنية. وفي معرض إشارته إلى أن العدوان العسكري لأرمينيا لا يزال مستمراً أكدت السفيرة أنه وفقاً للمادة ذات الصلة من ميثاق الأمم المتحدة قام الجيش الأذربيجاني بشن هجوم مضاد واتخذ إجراءات انتقامية لحماية أراضينا وشعبنا على أساس مبدأ الدفاع عن النفس.

سردت سعادة السفيرة حقائق الأنشطة الاستفزازية لأرمينيا بعد وصول نيكول باشينيان إلى الحكم في عام 2018 والخطوات التي اتخذها رئيس الوزراء الأرميني وتصريحاته غير الصحيحة وغير المدروسة والعدوان العسكري الأخير من جانب أرمينيا على كل من الحدود والمواصلات. أحيط ولفغانغ كوبر بعلم أن المحادثات حول النزاع الأرمني الأذربيجاني حول قره باغ الجبلية داخل مجموعة مينسك مشلولة منذ سنوات.

وفي الختام قدمت السفيرة عرضاً توضيحياً لفولفغانغ كوبر حول سياسة أرمينيا العدوانية ضد أذربيجان على أساس خريطة أراضينا المحتلة.

إيلجون نيفتالي

المراسل الخاص لوكالة أذرتاج

برن