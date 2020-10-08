تغيير مكان وتاريخ عقد المنتدى الاقتصادي العالمي القادم

برن، 8 أكتوبر، أذرتاج

تم تغيير مكان انعقاد المنتدى الاقتصادي العالمي السنوي في دافوس بسويسرا بسبب تفشي وباء الفيروس التاجي.

تفيد أذرتاج أن المنتدى الذي لا يعتبر عقده مواتياً في فصل الشتاء بسبب الوباء سيعقد في الفترة من 18 إلى 21 مايو في منتجع بورغنستوك في كانتون نيدوالدن في المناطق الوسطى من سويسرا. وسيناقش المنتدى الذي سيعقد تحت شعار "إعادة التشغيل الكبرى" ، استراتيجيات إنعاش الاقتصاد العالمي في مواجهة وباء في فترة ما بعد فيروس كورونا. افادت اللجنة المنظمة أن عقد المنتدي الذي يتوخى إجراء النقاشات الحضورية والافتراضية بين المشاركين يعود إلى تطور الظروف الوبائية وظروف السلامة في الأشهر المقبلة.

أعربت حكومة مقاطعة نيدوالدن المحلية عن سرورها لعقد المنتدى في بورغنستوك، مشيرة إلى أن البنية التحتية الحديثة للمنتجع التي تم توسيعها مؤخراً تمكن من استضافة مثل هذه الأحداث الدولية. تأمل حكومة المقاطعة أيضاً في أن ينعش المنتدى السياحة المحلية.

وأبلغ منظمو المنتدى الاقتصادي العالمي أن المنتدى سيعقد في بورغنستوك في عام 2021 فقط وفي عام 2022 قد يعقد كالعادة في دافوس.

إيلجون نيفتالي

المراسل الخاص لوكالة أذرتاج

برن