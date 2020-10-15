مناقشة آفاق تطوير التعاون في مجال الطاقة بين أذربيجان وأوزبكستان

باكو، 15 أكتوبر، أذرتاج

عقد الاجتماع بين وزير الطاقة برويز شهبازوف وسفير أوزبكستان لدى أذربيجان بهروم أشرفخانوف. وهنأ الوزير برويز شهبازوف السفير بهروم أشرفخانوف على بداية مهمته الدبلوماسية في بلادنا، متمنياً له التوفيق والنجاح.

وأبلغت وزارة الطاقة أذرتاج أنه خلال الاجتماع أطلع الوزير برويز شهبازوف السفير على آخر الاستفزازات العسكرية لأرمينيا ضد أذربيجان والعمليات الهجومية المضادة التي تشنها أذربيجان في أراضيها. وأشير إلى أنه على الرغم من وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية هاجمت القوات المسلحة الأرمينية مناطق سكنية بعيدة عن خط المواجهة، بما في ذلك ثاني أكبر مدينة في أذربيجان كنجه، مما أسفر عن مقتل مدنيين واستهداف منشآت استراتيجية.

وأعرب الوزير عن شكره للسفير بهروم أشرفخانوف على موقف داعم لأوزبكستان في حل نزاع الأرمني الأذربيجاني في قره باغ الجبلية في إطار وحدة أراضي أذربيجان وسيادتها.

كما ناقش الاجتماع الوضع الراهن وآفاق التعاون بين البلدين في مجال الطاقة، فضلاً عن توقيع "مذكرة التفاهم بين وزارة الطاقة في جمهورية أذربيجان ووزارة الطاقة في جمهورية أوزبكستان".