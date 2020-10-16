ميترو أنفاق باكو يوقف عمله من 19 أكتوبر حتى 2 نوفمبر
AzerTAg.az
١٦.١٠.٢٠٢٠ [١٠:٣٨]
باكو، 16 أكتوبر، أذرتاج
تتوقف حركة القطارات في ميترو أنفاق باكو من الساعة 00:00 في 19 أكتوبر حتى الساعة 06:00 في 2 نوفمر.
أفادت وكالة أذرتاج ان هذا القرار صدر عن مقر العمليات.
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