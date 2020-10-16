ميترو أنفاق باكو يوقف عمله من 19 أكتوبر حتى 2 نوفمبر

باكو، 16 أكتوبر، أذرتاج

تتوقف حركة القطارات في ميترو أنفاق باكو من الساعة 00:00 في 19 أكتوبر حتى الساعة 06:00 في 2 نوفمر.

أفادت وكالة أذرتاج ان هذا القرار صدر عن مقر العمليات.