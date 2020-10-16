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    ميترو أنفاق باكو يوقف عمله من 19 أكتوبر حتى 2 نوفمبر

    ١٦.١٠.٢٠٢٠ [١٠:٣٨]

    باكو، 16 أكتوبر، أذرتاج

    تتوقف حركة القطارات في ميترو أنفاق باكو من الساعة 00:00 في 19 أكتوبر حتى الساعة 06:00 في 2 نوفمر.

    أفادت وكالة أذرتاج ان هذا القرار صدر عن مقر العمليات.

     

    AZERTAG.AZ :ميترو أنفاق باكو يوقف عمله من 19 أكتوبر حتى 2 نوفمبر
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