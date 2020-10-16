مقر العمليات يقرر تطبيق بعض التقييدات في إطار نظام الحجر الصحي الخاص

باكو، 16 أكتوبر، أذرتاج

نظرا للوضع الوبائي الصحي، يقرر مقر العمليات لدى مجلس الوزراء الاذربيجاني تطبيق بعض التقييدات في اطار نظام الحجر الصحي الخاص.

أفادت وكالة أذرتاج ان التقييدات تالية:

- توقف عمل ميترو أنفاق باكو من الساعة 00:00 في 19 أكتوبر حتى الساعة 06:00 في 2 نوفمبر عام 2020.

- إعلان عطلة في جميع مؤسسات التعليم في البلد من 19 أكتوبر حتى 2 نوفمبر عام 2020.

- بموجب توجيهات مجلس الوزراء الاذربيجاني، يتم تقليل عدد العاملين في المؤسسات الحكومية الى 30 في المائة للانتقال الى عمل عن بعد. يوصى لمؤسسات ومنظمات القطاع الخاص بتطبيق نفس القواعد المشار اليها.

- يوصى عدم مغادرة الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عاما منازلهم الا في حال الضرورة.

ندعو المواطنين الى الالتزام بكل القواعد الصحية والنظافة الشخصية واستخدام الكمامات الطبية ورعاية التباعد الآمن.