  • الرئيسية
    • / اقتصاد

    اقتصاد


    برميل من "آذري لايت" يباع بقيمة 41.90 دولار

    ١٦.١٠.٢٠٢٠ [١٣:١٠]

    باكو، 16 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)

    انخفض سعر النفط الأذربيجاني.

    أفادت وكالة أذرتاج ان برميلا من النفط الاذربيجاني "آذري لايت" بيع بقيمة 41.90 دولار بعد انخفاضه 0.67 دولار.

    يشار الى ان برميل من النفط الاذربيجاني بيع بأقل سعر 15.81 دولار في 21 أبريل من العام الجاري ووصل الى اقصى قيمته ليباع بقمة 149.66 دولار في يوليو عام 2008.

     

    AZERTAG.AZ :برميل من "آذري لايت" يباع بقيمة 41.90 دولار
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ١٦.١٠.٢٠٢٠ [١٦:١٢]
    كشف حجم الأموال الموجهة إلى قطاع النفط والغاز
    ١٦.١٠.٢٠٢٠ [١٥‎:٥‎٧]
    إنتاج نحو 1.5 مليون طن من وقود الديزل خلال العام الجاري
    ١٦.١٠.٢٠٢٠ [١٥‎:٢٩]
    إنتاج 26 مليونا و104.1 ألف طن من البترول و27 مليارا و309.9 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي في أذربيجان
    ١٦.١٠.٢٠٢٠ [١٥‎:٠٦]
    خط باكو – تبيليسي – جيهان ينقل 21.1 مليون طن من النفط الخام
    برميل من "آذري لايت" يباع بقيمة 41.90 دولار